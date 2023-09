Američan se přišel přiznat ke 44 let staré vraždě

Irmer je podle prokuratury spojený s vraždou tehdy 24leté Susan Roseové 30. října 1979. Irmer ji podle své výpovědi potkal na kluzišti někdy okolo Halloweenu. Později se s ní ocitl v opuštěné budově, která byla v rekonstrukci, kde ji podle svých slov smrtelně udeřil kladivem a po její smrti znásilnil. Irmer se prý agentům FBI přiznal ještě k další zatím nespecifikované vraždě, kterou údajně spáchal v jednom z jižních států. Irmer také tvrdí, že v Kalifornii na západě USA už strávil 30 let ve vězení za jinou, třetí vraždu.

„Téměř 44 let po tom, co ji ztratili v tak mladém věku, bude mít rodina Susan Roseové konečně odpovědi. Byla to brutální, chladnokrevná vražda…není podstatné, kdy na nevyřešené případy padne světlo. Důležité je, že ti, kteří žili se zármutkem a ztrátou a tolika bolestivými otázkami, se dočkají rozřešení,“ uvedl v prohlášení okresní státní zástupce Kevin Hayden.