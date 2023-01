Volební průzkumy nás neovlivňují, shodují se Češi oslovení v anketě

„Přijde mi, že letos to bylo docela v pohodě,“ zamýšlí se mladý muž nad probíhající volební kampaní. „Ale začíná se to nějak vyostřovat,“ dodává vzápětí. I další oslovení se shodují, že pověstné tahání špíny na ostatní kandidáty je zatím spíše slabé.

Průběžně zveřejňované volební průzkumy sledují všichni respondenti, jen jeden ale připouští, že mohly ovlivnit jeho volbu. Zbytek voličů to jednoznačně odmítá.

Všichni dotazovaní jsou přesvědčeni o důležitosti prezidentských voleb. „Je to naše reprezentace,“ zdůrazňuje oslovená žena.

„Myslím, že by všichni měli jít k volbám. Je to svátek demokracie,“ souhlasí mladý muž. „Všichni by měli volit srdcem a s určitou dávkou rozumu,“ dodává.