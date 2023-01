Stát by měl dát lidem 200 miliard na obnovitelné zdroje, míní Hilšer

„Stát by měl podpořit občany, aby si mohli pořídit obnovitelné zdroje. Jestliže jsme ochotni investovat do velké atomové elektrárny a její dostavby v průběhu let třeba 300 miliard, tak bychom měli být i ochotni přispět třeba 200 miliard lidem, aby si ty zdroje mohli pořídit a rozjela se u nás komunitní energetika,“ navrhl v předvolebním rozhovoru pro Novinky Hilšer.

Tímto krokem, který by pomohl lidem s počátečními investicemi, by podle prezidentského kandidáta a nynějšího senátora mohl „každý Čech být sám sobě solárním baronem“.

Hilšer odpovídal na otázku, jak by postupoval jako prezident s ohledem na drahé energie a co by měla vláda pro občany udělat. Vládu premiéra Petra Fialy (ODS) pochválil za zajištění dostatku plynu pro tuto zimu.

„Teď je potřeba podpořit občany, kteří trpí energetickou chudobou, to znamená zjednodušit sociální systém třeba ve smyslu přidělování příspěvku na bydlení,“ dodal.

Vláda v nedávné době přišla s iniciativami a projekty, které mají lidem pomoci stát se energeticky nezávislými a ušetřit. Lidé si například mohou žádat o dotace na zateplení domů, instalaci fotovoltaických panelů či výměnu kotlů.

Na rostoucích cenách energií se podepsala válka na Ukrajině, kterou v únoru odstartovalo vpádem svých vojsk Rusko. To čelí tvrdým ekonomickým sankcím a dodávky plynu do Evropy nejprve omezilo, následně vypnulo, což vedlo k nedostatku suroviny a k navýšení jejích cen na evropských trzích.

Do legislativního procesu hlava státu zasahovat nesmí, nemá k tomu pravomoci. Může však navrhovat vládě, aby něco udělala, nebo promlouvat k lidem.

„Prezident může udělat to, že řekne lidem, ať se nebojí a požádají o ten příspěvek. Ukazuje se, že část lidí, kteří mají na ten příspěvek nárok, tak si pro něj nejdou, protože mají pocit, že by mohli být tomu státu na obtíž,“ přiblížil Hilšer, jak by postupoval v případě svého zvolení.