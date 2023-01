Schillerová: Babiš má virózu, proto nedorazil na hlasování o nedůvěře

Poslanci hnutí ANO jednání vyvolali v době prezidentských voleb. Zdůvodnili to tím, že koalice před týdnem neumožnila projednání opozičních témat na schůzi Sněmovny. Vládní politici postup ANO spojovali s prezidentskou kandidaturou jeho předsedy Babiše.

Expremiér podle Schillerové chtěl přijet na hlasování. „Byla jsem s ním telefonicky ve spojení, ale bojuje s nějakou virózou, kterou přechází, protože má velmi náročný program. Pochopila jsem to a domluvili jsme se, že raději bude odpočívat, protože od čtvrtka musí být v plném nasazení,“ řekla bývalá šéfka státní kasy.

Předseda hnutí ANO novinářům řekl, že „byl v pyžamu, měl v sobě tři vaječné koňaky a neměl řidiče“. Od Schillerové měl odpolední informace, že hlasování se uskuteční až ve čtvrtek. Uvedl, že kdyby se vyhlásila pauza, říkalo by se, že se čekalo na Babiše a „zase by to byl skandál“.