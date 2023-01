Babiš v další debatě s Pavlem: Ta tiskovka se mi nepovedla, ale nekňučel jsem

Babiš se vyjádřil i k SMS zprávám, které vyzývají jménem Pavla k mobilizaci na Ukrajinu. „SMS nejsou dobře, já mluvím o míru. Pokud to někdo posílá, je to špatně. Já mluvím o míru,“ tvrdí.

A tématem se stalo i to, zda je Babiš zlo. To o něm řekla kandidátka Danuše Nerudová, která se umístila v prvním kole třetí. „Pokud by měl být Andrej Babiš prezidentem, tak to považuji za riziko. Jestli Danuše Nerudová říká, že je zlo, tak je to její názor,“ řekl k tomu Pavel.