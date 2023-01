Babiš se nezúčastní jednání o nedůvěře. Nehorázné, reagují politologové

„Ne, já se toho nezúčastním. Ani jsem nepodepsal žádost o svolání mimořádné schůze,“ řekl Babiš v rozhovoru pro Právo. A doplnil: „Já vůbec nevím, že je svolána schůze.“

Šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová k tomu Novinkám řekla, že se na tom s Babišem dohodli. Schillerová totiž Babišovi podle jeho dřívějších slov říká, kdy má do Sněmovny dorazit.

„Nechceme dát koaličním politikům příležitost říkat, že hlasování o nedůvěře Andrej Babiš zneužívá ve své prezidentské kampani. My jsme ho vyvolali, protože vláda kupí jednu chybu za druhou, a navíc se dlouhodobě odmítá zodpovídat jak opozici, tak hlavně lidem,“ přiblížila Novinkám šéfka poslaneckého klubu ANO.

Babiš: Pavel je jen loutka Fialovy vlády Prezidentské volby

Doplnila, že uvidí, jak k jednání koalice přistoupí. „Pokud se budou snažit nás opozici opět převálcovat a budou nejdříve vystupovat všichni koaliční politici s přednostním právem, tak to bude dlouhé jednání,“ míní.

Babiš je po 1. kole prezidentských voleb spolu s generálem Petrem Pavlem uchazečem o prezidentský post. Zároveň také patří k největším absentérům ve Sněmovně.

Politolog: Nehorázná záležitost

Politologové oslovení Novinkami se pak shodují, že neúčast šéfa strany, která takové jednání svolala, je bezprecedentní.

„To nemá ve světě obdobu, vůbec si nedokážu představit, že by se to mohlo stát někde jinde. Svědčí to o tom, jaký charakter má Babišovo ANO,“ reagoval politolog Ladislav Mrklas z Cevro institutu.

„Že Babiš nepřijde do práce, by měli využít i jeho soupeři. Je to nehorázná záležitost, když lídr bude někde brázdit Českou republiku a věnovat se svojí kampani,“ zdůraznil.

A jako unikát to vnímá i Lubomír Kopeček z Masarykovy univerzity. „Nenapadá mě případ, kdy by se něco takového stalo. Možná se najde nějaký případ nemoci, ale ve chvíli, kdy je daný člověk přítomen v Česku a je zdravý, tak mě nenapadá, že by se něco takového stalo,“ řekl Novinkám.

O nedůvěře vlády premiéra Petra Fialy (ODS) bude Sněmovna jednat již podruhé. Naposledy loni byly důvodem k takovému jednání kauzy vládního hnutí ANO i energetická krize.

Ta je tématem i nyní, navíc opozice vyčítá kabinetu například nedostatek léků nebo jeho počínání při předsednictví Česka v Radě Evropské unie.