Přestěhovat ambasádu do Jeruzaléma je nebezpečný nápad. Nepodpořil bych to, říká Fischer

„Ne. Je to velmi nebezpečný nápad,“ odpověděl Fischer v předvolebním studiu Novinek na otázku, zda je pro přestěhování české ambasády v Izraeli do Jeruzaléma.

„Jeruzalém je město, ze kterého pocházelo tolik válek, že bychom mohli mluvit v celosvětovém měřítku o rekordech. Jeruzalém je hlavní město pro tři světová náboženství, dodnes je jeho status přesně stanoven pomocí OSN. A přestěhovat tam ambasádu znamená mnoho praktických otázek. Do jaké čtvrti, to má své dopady, a jakou další iniciativu bychom třeba pro Blízký východ přinesli, jako Česká republika k tomu máme možnosti. Pokud bychom žádnou iniciativu nedali na stůl, tak je to plácnutí do vody a bude to připomínat chození se sirkami okolo barelu s benzínem,“ rozvedl svůj odmítavý postoj Fischer.