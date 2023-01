Politolog k debatě na Novinkách: Skoro to vypadá, že to Babiš už vzdal

„Ostré vymezení se vůči SPD může Andreji Babišovi odehnat část voličů a ten jeho výrok je podobně nešťastný jako výrok o Polsku a aktivaci článku 5 Washingtonské smlouvy,“ myslí si politolog Lukáš Jelínek.

„Andrej Babiš něco řekne a až poté mu dochází, co to vlastně řekl a jaký to může mít dopad,“ dodal.

To, že se ANO s SPD přetahuje o voliče, je podle něj zjevné i ve Sněmovně nebo u jiných příležitostí.

Babiš je provládní, naznačil Okamura Prezidentské volby

Zbrojí už Babiš na příští války?

„Andrej Babiš tím říká, že tady není jiná opoziční strana než ANO, a tím se je (voliče SPD) snaží nalákat do budoucna,“ vysvětlil politolog Ladislav Mrklas.

„Skoro to potvrzuje to, co někteří komentátoři už konstatovali, a sice, že to Andrej Babiš vzdal. Že ví, že je prezidentská volba beznadějná, a zbrojí už na všechny další války,“ dodal.

ZÁZNAM: Prezidentský duel na Novinky.czVideo: Novinky

V debatě se kandidáti několikrát ostře střetli a skákali si do řeči. Podle Jelínka může Babišovi konfrontační postoj zafungovat.

„Je otázka, jestli v některých chvílích nepřestřeluje a nepůsobí natolik konfliktně, že by mohl část voličů, o které usiluje, odradit,“ dodává.

„Andrej Babiš potřebuje rychle dohnat Petra Pavla, který je pokládaný za favorita, a proto se snaží být co nejaktivnější, co nejemotivnější a nejútočnější. Dělá přesně to, co se očekává od toho slabšího, který se ocitl ve finále,“ vysvětlil Jelínek.

Poslanec Babiš

„Petr Pavel byl v lepší zdravotní kondici a bylo vidět, že občas dokázal reagovat nějakým kreativnějším způsobem než v neděli v ČT, kde zjevně nebyl ve své kůži,“ zhodnotil Mrklas. Naopak Andrej Babiš se podle něj snažil oproti neděli držet „zpátečku“.

„Ani jeden nebyl natolik výrazný, aby to nějak změnilo proporce mezi voliči,“ dodal.

Pavel svého soupeře opakovaně oslovoval slovem „poslanec“, dříve používal spíše „pan Babiš“. Za změnou je podle politologů snaha poukázat na to, že expremiér není nezávislým, ale opozičním řadovým politikem.

„Je to nejjednodušší reakce na to, když Andrej Babiš tvrdí, že je Petr Pavel vládní kandidát, zatímco on je nezávislý,“ dodal Jelínek.