Vy a diplomat? Spíš slon v porcelánu, pustil se Pavel do Babiše v duelu na Novinkách

„Na svých billboardech říkáte, že jste diplomat. Na České televizi jste ale ukázal, že nejste tolik diplomat jako spíš slon v porcelánu. Vašeho výroku si všimli i v NATO,“ pustil se Pavel do Babiše v duelu, když měl vyhrazený prostor na to, aby mu položil dotaz sám místo moderátorů.

A následně se ho zeptal: „Tyhle problémy za vás musí zase někdo žehlit. Myslíte, že byste se za to omluvil?“

Babiš v neděli na dotaz moderátora, zda by poslal vojenskou pomoc do napadeného Polska – které je stejně jako Česko součástí Severoatlantické aliance (NATO) – prohlásil: „Ne, určitě ne. Já chci mír, já nechci válku. A v žádném případě bych neposílal naše děti a děti našich žen do války.“