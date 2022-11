Pavlovu prezidentskou kandidaturu podpořilo 81 000 lidí

K pondělnímu průzkumu agentury Median , podle něhož by v říjnu s mírným náskokem vyhrál první kolo prezidentských voleb, uvedl, že jej bere jako orientační, počítá, že se atmosféra ve společnosti může měnit, ale nehodlá nijak upravovat svou taktiku.

Jedenašedesátiletý Pavel prošel řadou velitelských pozic, od července 2012 do dubna 2015 působil jako náčelník Generálního štábu AČR. Po studiu nastoupil do Prostějova k výsadkovému pluku zvláštního určení; tehdy vstoupil do KSČ, což dnes označuje za chybu. V letech 2015 až 2018 byl předsedou Vojenského výboru NATO.