Musíme vrátit demokracii lidem. Hilšer oficiálně potvrdil kandidaturu na Hrad

Účast v boji o Hrad opírá o podporu čtrnácti senátorů, podpisy občanů se mu sehnat nepodařilo. Podle něj proto, že do toho nechce investovat velké peníze. Jeho kampaň má stát totiž maximálně dva miliony korun, limit je přitom 40 milionů. „Mám prostředky ze senátorského mandátu,“ upřesnil.

Jako prezident by nabídl změnu, slušnost a poctivost. „Pracuji pro zájmy všech občanů naší země, zejména ale pro ty, kteří jsou proti ostatním v nevýhodě ať už kvůli věku, nemocem, nižším příjmům, nebo proto, že patří k menšině,“ zmínil.

Současně o sobě řekl, že „není reklamní produkt“ a že je zřejmá jeho nezávislost. „Nemám co skrývat, v mé minulosti nejsou stíny, které bych musel zamlžovat. Nic mi nesvazuje ruce,“ vysvětlil.

„Jako prezident jsem připraven sloužit zemi a našim občanům. Jsem připraven zastupovat stát a hájit jeho hodnoty. Máme být na co hrdí,“ uzavřel svůj projev.

Průzkumy aktuálně Hilšerovi připisují šesté místo. Podle posledního modelu agentury Median by získal 4,5 procenta hlasů.

Ve volbách by ho porazil zmíněný Pavel i expremiér Andrej Babiš (ANO). Před ním by skončila jako třetí i ekonomka Danuša Nerudová, jako čtvrtý by se umístil Pavel Fischer a jako pátý pak šéf odborářů Josef Středula.