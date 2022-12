Pavel očekává „absurdní“ útoky. Informace vyvrací už předem

„Když se podívám na průzkumy veřejného mínění z poslední doby, tak se v čele vyrovnali vzácně vyrovnaní kandidáti. Pokud by nastala situace, že jedním z těch, kdo se dostane do druhého kola, bude Andrej Babiš, tak bude velice záležet, jestli tam s ním bude kandidát, který bude schopný se s ním vypořádat,“ prohlásil na tiskové konferenci generál ve výslužbě a kandidát na prezidenta republiky Petr Pavel.

Pavel se tímto vymezil vůči Babišovi. K rozhodnutí kandidovat ho prý přivedla hrozba populismu. „Nechci, aby se naše země přibližovala k Rusku nebo se vydala maďarskou cestou, to by nám reálně hrozilo, pokud by se stal prezidentem Andrej Babiš,“ míní Pavel.