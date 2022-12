Nerudová reaguje na Pavla: Já bych ho v druhém kole podpořila

Pokud by se Danuše Nerudová nedostala do druhém kola prezidentských voleb, kde by se proti sobě postavili Petr Pavel a Andrej Babiš, tak by podpořila, i přes výhrady, „samozřejmě“ Pavla. Ten se ve středu nechal slyšet, kdyby to bylo naopak, tak si svou podporou Nerudové už není jistý.

Foto: Novinky, Právo Danuše Nerudová a Petr Pavel

