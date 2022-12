Kvůli chybě vnitra může Diviš volby napadnout, míní právníci

Diviš byl z voleb vyřazen ministerstvem vnitra 25. listopadu, a to kvůli nesprávné kontrole podpisů na petičních arších. Chybu resortu odhalil Nejvyšší správní soud a 13. prosince podnikatele vrátil do boje o Hrad.

Diviš tak uplynulé skoro tři týdny vystupoval pouze jako vyřazený kandidát, nebyl zván do debat kandidátů, neúčastnil se studentských voleb, kampaň nevedl a přirozeně na ni ani nevybíral od sponzorů finance. Po rozhodnutí NSS médiím sdělil, že se těch pár týdnů prodlevy bude snažit se svým týmem v kampani dohnat. O tom, že by měl v plánu další právní kroky nehovořil.

„Aby mohla vzniknout nějaká újma, museli bychom ji doložit. Musela by tu být nějaká významná podpora panu Divišovi předtím, než ministerstvo vnitra rozhodlo, která by podle nových průzkumů spadla třeba na desetinu,“ řekl Novinkám Kysela.

„Uvážíme-li, jakou míru podpory pan Diviš vykazoval, tak se nedá říci, že byl favoritem volby. Uvidíme, co ukážou příští průzkumy. Pokud bude plus minus v podpoře voličů na svém, tzn. na chvostu, tak se mi zdá, že by mohl těžko přesvědčivě tvrdit v rámci přezkumu platnosti voleb, že jen v důsledku pochybení ministerstva vnitra přišel o šanci, která se mu zdála být hmatatelná,“ dodal Kysela.