Studenti se prezidentských kandidátů ptali na školné, eutanazii i marihuanu

Do debaty byla pozvána šestice hlavních prezidentských kandidátů. Stejně jako do dalších debat odmítl přijít Andrej Babiš. Kvůli nemoci se omluvila Danuše Nerudová. N a Twitteru uvedla, že ji postihlo nachlazení. Cítí se dobře, nechce ale nakazit ostatní.

Středula by jako první věc po zvolení prezidentem poděkoval blízkým a požádal o schůzku s premiérem. Pavel by se zaměřil na „uklizení“ Kanceláře prezidenta republiky, aby se „z logistického centra uspokojování kamarádů“ stal fungující úřad. Hilšer by se zaměřil na hašení požáru, který vidí v radikalizaci společnosti a snažil by se v lidech budovat důvěru, že nadcházející krizi Česko překoná. Fischer by chtěl ukázat těm, kteří ho nevolili, že je v úřadu i pro ně.