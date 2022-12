Diviš se cítí postupem vnitra poškozen. Zvažuje stížnost

Když to nezažijete, tak člověk nepochopí, o co jde. Ve chvíli, kdy mě vyřadili, tak to byl pátek a já jsem celou sobotu a neděli vlastně prohledával s kolegy ty petice. Byla to téměř nonstop práce, abychom už v návrhu na zrušení toho rozhodnutí uvedli něco smysluplného. Pak jsme to v dalších dnech připravovali, takže prakticky třeba prvních pět dní nemáte šanci dělat kampaň.

Mám dnes na tohle téma schůzku se svými právníky. Včerejší den (úterý - pozn. red.) byl dost hektický, takže jsem si to usnesení soudu nestačil ani pročíst. Je to ale ke zvážení, ale nejsem právník. Teď ani nevím, jestli to jde, i kdybych to chtěl, protože tím, že mě soud vrátil, tak v tu chvíli asi není co žalovat. Sedneme si na to, nemůžu tento postup vyloučit. S největší pravděpodobností asi ne, ale uvidíme, jaký názor na to mají moji právníci.