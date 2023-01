Kancléřkou bude poprvé žena

V případě Andreje Babiše by se jí stala jeho dřívější šéfka Úřadu vlády Tünde Bartha (47), u Pavla by funkci vykonávala dosavadní kancléřka Senátu Jana Vohralíková (59).

Začínala jako ředitelka menší cestovky, několik let byla šéfkou kanceláře a tajemnicí podnikatele Zdeňka Bakaly, kterého Babiš opakovaně kritizoval. Než se dostala k Babišovi, působila krátce jako projektová manažerka. Babiš ji vzal jako vedoucí svého kabinetu v roce 2015, kdy se stal ministrem financí, a znovu, když se stal premiérem. Bartha byla tehdy pověřena i řízením Úřadu vlády.

Babiš o ní opakovaně mluvil jako o své „pravé ruce“, nyní dohlíží na jeho prezidentskou kampaň. „Když se kolem mě vyskytne jakýkoli náročný úkol nebo situace, na kterou nemám kapacitu, vím, že není nikdo lepší, aby to pohlídal a vyřešil, než ona,“ řekl o ní Babiš. Už dříve také zmínil, že má Bartha prověrku na přísně tajné. Ta kancléři Mynářovi chybí.

„Řešila jsem to, ale táta mě vždycky učil, abych nesoudila minulost, když jsem nebyla její součástí. Přesvědčil mě osobní rozhovor – z mého pohledu si to odpracoval, když třicet let sloužil demokratickým institucím,“ řekla pro Respekt.