Debaty už podle politologů poznamenává únava, zvraty nečekají

Podle něj oba kandidáti odvedli svůj standardní výkon, neočekává ale, že by to mělo výrazněji ovlivnit výsledek voleb. „Andrej Babiš opět ukázal umění neodpovídat na otázky a vytahoval své klíčové téma, kterým je mír. Pavel často odrážel útoky, ale je už kousavější, možná můžeme říct, že už má Andreje Babiše plné zuby,“ podotkl Eibl.

Za potenciálně významnější by označil ranní debatu na serveru Novinky.cz, kde Babiš odmítl, že by hnutí SPD mohlo být koaličním partnerem jeho hnutí ANO. „Může to jistě do určité míry ovlivnit tyto volby, protože na jeho vyjádření hned reagoval na sociálních sítích předseda SPD Tomio Okamura. Ale Babiš tím třeba sleduje vzdálenější cíl, může to být už nějaká strategie pro sněmovní volby 2025,“ dodal Eibl.