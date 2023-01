Vzácná shoda. Babiš i Pavel by letiště v Líních nerušili

Vláda premiéra Petra Fialy (ODS) projekt tzv. gigafactory, tedy továrny na baterie automobilového koncernu Volkswagen podporuje a investici označila za klíčovou pro českou ekonomiku, která je závislá na automobilovém průmyslu. Projekt, kterému by muselo ustoupit funkční letiště, by vyšel na zhruba 98 až 122 miliard korun. Koncern však zvažuje kromě Líní i několik dalších evropských lokalit.

„Určitě ne. Je to jeden z největších podvodů (Miroslava) Kalouska. Pronajal to na 50 let někomu, kdo ani nezaplatil nájem. Je to letiště, které je certifikováno NATO a v Plzeňském kraji naši vojáci, naše armáda, nemá zázemí. Zase tam někdo chtěl krást, že by zbourali tu dráhu a vláda na to hned vyčlenila 7,5 miliardy. Skandální,“ komentoval záměr ve studiu Babiš.