Hilšer: Stejně jako lidé tahám za kratší konec, šanci vidím

„Nečekal jsem, že budu favoritem. Rád bych byl v tom pelotonu, ale není všem dnům konec. Do voleb je ještě čas, často se rozhoduje v posledních debatách a tam vidím šanci a naději. Vím, že tak jako občané tahám za kratší provaz,“ reagoval Hilšer na otázku v předvolebním studiu Novinek, zda není zklamaný, že není v čele průzkumů.

O prezidentskou funkci se neúspěšně ucházel již před pěti lety, kdy obdržel 8,84 procenta hlasů. Od roku 2018 je pak senátorem. Hilšer tehdejší výsledek v prezidentských volbách nebere jako selhání.

„Začal jsem jako chlap z ulice, který byl naštvaný, a říkal jsem si, že by bylo dobré dát ten příklad občana, který často stojí proti Goliášovi. Je potřeba měnit politiku v České republice a politickou kulturu, mám za to, že to může udělat někdo, kdo nemá svázané ruce minulostí, a v tomto bych mohl nabízet naději,“ řekl nyní Hilšer, který zároveň odmítl spekulace, že za prezidentské volby schovává kampaň do Senátu.

Hilšer si ve své politické kariéře, a nyní i v prezidentské kampani, zakládá na nezávislosti. Na rozdíl od ostatních protikandidátů odmítá brát dary od velkých firem a vlivných osob a spoléhá se na drobné dárce a vlastní finance ze Senátu.

„Nejednám s žádnými velkými sponzory. V minulosti jsem o tom uvažoval, ale pak jsem si uvědomil, že bych naprosto rezignoval na to, co hlásám a říkám. Je třeba, aby se o všech kandidátech vědělo, kdo za nimi stojí a na koho mohou být napojeni, jaké jsou tam zájmy,“ vysvětlil.

Výzvy k ustoupení považuje za nedemokratické

Prezidentské volby se uskuteční 13. a 14. ledna, případné druhé kolo o dva týdny později. Mezi favority s odhadovaným více než dvacetiprocentním výsledkem patří bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová, generál Petr Pavel a expremiér Andrej Babiš. Listopadový průzkum agentury Median Hilšerovi přisoudil 3,5 procenta.

Ve veřejném prostoru se v nedávné době objevily výzvy k tomu, aby nefavorizovaní kandidáti ustoupili a podpořili tak Danuši Nerudovou či Petra Pavla proti Andreji Babišovi. Hilšer to považuje za nedemokratické a necítí se jako outsider.

„V politice to funguje tak, že máte za sebou nějakou zájmovou skupinu, která zaplatí marketing a PR. Pak přijdou komentátoři, kteří začnou vytvářet nějaké zprávy, že ten či onen je favorit, a někomu se dá nálepka toho, kdo vyhrává a kdo prohrává. Chápu, že nezávislý kandidát, na kterého nikdo nemá páky a není součástí toho establishmentu a nestojí za ním nějací exekutoři, zbrojaři, developeři, jak jsme to viděli třeba v minulosti, tak jim je na přítěž a chtějí, aby se klidil z cesty. Považuji to za nedemokratické,“ vysvětlil s tím, že podle něj jsou tyto výzvy k odstoupení z boje o Hrad strategií favoritů.

„Nechtěl bych, abychom se stali zemí, kde o volbách a věcech rozhodují pouze průzkumy. Lidé ani nevolí podle toho, co by chtěli, ale podle toho, co je podle nich pragmatické. Nezastrašujme slušné a nezávislé kandidáty. Není to správné,“ vyzval Hilšer.

Celý rozhovor si můžete zhlédnout zde:

Marek Hilšer - prezidentské studioVideo: Novinky