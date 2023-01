Fischer: Zeman zasluhuje tvrdý odsudek

„Pochválil bych ho za to, že usiloval, alespoň na začátku svého prvního mandátu, být mezi občany, ale mám za to, že způsob, jakým nakládal se svou funkcí, nerespektoval ústavu, vystupoval vůči ženám, novinářům a jak urážel své politické konkurenty, tak zasluhuje velmi tvrdý odsudek,“ míní kandidát na prezidenta.

„Když mluvil s Vladimirem Putinem před novináři a říkal, že novináři by se měli střílet, tak mluvil před člověkem, který nechává zabít své politické oponenty nebo novináře. Před člověkem, který vyhubil svobodu slova v Rusku,“ zavzpomínal současný senátor na Zemanovu návštěvu v Rusku v roce 2017. Končící prezident tehdy prohlásil, že novinářů je „příliš, měli by se zlikvidovat“.

„Podle mě není poctivý a úplný, kdyby to myslel vážně, tak Martin Nejedlý by už přece na Hradě nebyl. On je přece bezpečnostním ohrožením pro Českou republiku. A pokud tam Miloš Zeman strpí takového pracovníky, tak to jenom ukazuje, že ten obrat není úplný,“ domnívá se Fischer. Neodpustil si také kritiku Zemanových blízkých spolupracovníků, kteří podle něj prezidenta řídí, než aby Zeman řídil je, jak by to mělo být.