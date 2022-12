Experti: Útok Nerudové na vládu je strategie. Ostatní kandidáti to zkusí také

Důvody, proč se Nerudová do vlády „pustila“, jsou podle Horáka jasné. Je to snaha získat nové voliče. „Pokud má vláda popularitu 28 procent, tak je tady 72 procent lidí, kteří ji rádi nemají. A to je snadná matematika,“ odkázal Horák na nedávný průzkum CVVM, který 28procentní důvěru přisoudil kromě Fialovu kabinetu také Sněmovně.

Horák předpokládá, že se budou vůči vládě vymezovat i zbylí kandidáti na hlavu státu. „Protože pokud by se dostali do pozice provládních kandidátů, tak mají jistých těch 28 procent a hlavní protivládní kandidát, což je v tomto případě Andrej Babiš, by je v počtu voličů přečíslil,“ dodal marketingový expert.

„Všichni kandidáti se teď budou tvářit objektivně a budou sice říkat, že je tato vláda lepší než ta vláda, co byla předtím, ale že rozhodně nesouhlasí se všemi kroky a je co zlepšovat. Ukáže se rétorika zaměřená k nízkopříjmovým voličským skupinám,“ předpokládá.

Nerudová se brání kritice za slova, že by vláda neměla jezdit jen do Kyjeva Prezidentské volby

Hraje na stejnou notu jako Babiš

Podle Horáka je zcela zřejmé, že Nerudové slova nebyla náhodná. „Samozřejmě že výrok, že by vláda neměla jezdit jen do Kyjeva, ale také do Karlových Varů a Karviné, je míchání jablek s hruškami. Jedna věc je mezinárodní podpora Ukrajiny v době války, druhá věc je, že by vláda měla dávat podporu i vyloučeným regionům. Protože to spolu dohromady nesouvisí, tak je z toho zřejmé, že je to cílený výrok, který hraje na tu samou notu, jako když Babiš vykládá, že by vláda měla pomáhat ‚našim lidem‘,“ doplnil.

Pluhař s ním souhlasí. „Kritika vlády, která se prožene sociálními sítěmi, je přesně to, co kampaň Danuše Nerudové potřebuje. Správně zvedá téma cen energií, které vláda řeší dobře jen podle 25 procent občanů (Průzkum Medianu pro Český Rozhlas). Silné je zejména pro nízkopříjmovější voliče z regionů, které Nerudová potřebuje pro postup do druhého kola,“ komentoval pro Novinky.

„Pokud by se jí povedlo téma ovládnout, výrazně zvedne svoje šance na prezidentství. Očekávám, že vládu budou kritizovat všichni vážní uchazeči. Zatímco Andrej Babiš může vládě vyčítat prakticky cokoli, Nerudová i Pavel loví své příznivce také mezi voliči pětikoalice a musejí být opatrnější,“ dodal Pluhař.

Podle Horáka z průzkumů zatím vyplývá, že Pavel osloví i některé voliče, kteří před pěti lety volili Miloše Zemana. Nerudová zase sbírá podporu napříč sociálními skupinami díky tomu, že je žena: „Mnoho lidí v ní vidí změnu. Nepamatuji si, že bychom kdy měli takto vysokou političku ženu. Neměli jsme nikdy premiérku, prezidentku… Byla by to v tomto úhlu změna i ze symbolického hlediska. Ženy tvoří polovinu populace.“