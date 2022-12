Nerudová se brání kritice za slova, že by vláda neměla jezdit jen do Kyjeva

„Myslím, že se dala udělat celá řada věcí dřív. Domnívám se, že diskuse o tom, že dojde k zastropování cen, měla být v červnu. V červnu mělo být všem jasné, že tu zimu zvládneme. Kdyby to bylo všem jasné v červnu, tak jsme tu v září neměli demonstraci, kde část lidí nebyla proruských, ale část lidí měla skutečně strach, část lidí měla strach, co bude v zimě dělat,“ uvedla ekonomka s tím, že pokud nebude od ledna zaveden sociální tarif na energie, hrozí další radikalizace.

To už se dostala k inkriminovanému výroku, v němž uvedla, že i oblasti, „kde se nežije tak dobře jako v Praze nebo v jiných regionech, si zaslouží pozornost vlády. A velmi si přeji, aby vláda nejezdila zasedat jenom do Kyjeva, ale aby jezdila zasedat do Ústeckého kraje, aby jezdila zasedat třeba do Karviné a aby jela zasedat třeba do Karlových Varů.“