Když se dva perou… Duel Nerudové s Pavlem může nahrát Babišovi, míní odborníci

Průzkumy veřejného mínění dávají největší šance postoupit do druhého kola expremiérovi Andreji Babišovi (ANO), bývalému šéfovi Vojenského výboru NATO Petru Pavlovi a bývalé rektorce Mendelovy univerzity Danuši Nerudové. Šance Pavla a Nerudové se přitom podle agentury Ipsos vyrovnaly – Pavel by v prvním kole získal 25,3 procenta a Nerudová 25 procent. Babiše by volilo téměř 30 procent lidí.

„Andrej Babiš jako zatím předpokládaný účastník i druhého kola zvolil „zemanovskou“ taktiku, kdy nechodí s Pavlem a Nerudovou do debat, doufá, že se rozhádají mezi sebou a ti voliči, jejichž kandidát se do druhého kola nedostane, pak znechuceně ve druhém kole nepřijdou k volbám. Není to nereálný scénář a už jsme ho v minulém duelu Zeman - Drahoš zažili,“ řekl Novinkám Horák.

Pluhař s jeho názorem souhlasí. „Babiš účast v debatách nepotřebuje. Každý ho zná a ví proč ho volit nebo odmítnout. Je pro něj daleko výhodnější nechat svoje vyzyvatele bojovat mezi sebou a čekat na soupeře. Babišovou strategií nejspíš bude, že jako prezident donutí vládu pracovat pro lidi. A to v momentě, kdy vládě důvěřuje pouhý 28 procent lidí může volby rozhodnout,“ řekl Novinkám.

Zatímco vážní kandidáti jsou podle něj jasní, jejich podpora se bude přelévat. Zvlášť, pokud začne tvrdá a útočná kampaň. „Babiš mnoho let dokazuje, že v politických přestřelkách obstát umí. Oproti tomu Pavel ani po dvou letech kampaně nezvládá odpovědět na otázky o své minulosti a Nerudovou tvrdé útoky teprve čekají,“ předpokládá Pluhař.

Nerudové může získat voliče Hilšera a Fischera

Hlavní otázkou prezidentských voleb je podle něj pouze to, kdo se s Babišem utká ve druhém kole. „Dává smysl sledovat kampaně tří kandidátů, tedy Babiše, Pavla a Nerudové. Ostatní už do voleb zasáhnou především tím, komu dají svoji podporu,“ myslí si Pluhař.

Podle něj podpora Nerudové ještě vzroste na úkor senátorů Pavla Fischera a Marka Hilšera, protože někteří lidé nebudou chtít „plýtvat hlasem na předem poražené“. Fischer by přitom podle posledního modelu Ipsos získal 6,4 procenta, Hilšer 4,2 procenta hlasů.

Křivan, který v kampani radí bývalému rektorovi Karlovy univerzity Tomáši Zimovi, předpokládá, že se právě kvůli druhému kolu prezidentských voleb budou muset někteří kandidáti ve svých projevech začít „krotit“.

„Ve volbách do Sněmovny potřebujete 30 procent voličů, ale v prezidentských to musí být přes 50 procent. Můžete získat některými vyjádřeními voliče druhé strany, ale také můžete ztratit některé z té své,“ poznamenal pro Novinky.

Stejně jako jeho kolegové předpokládá, že Babišovi pomůže, pokud se do sebe Nerudová s Pavlem v kampani „pustí“. „Co by byla chyba Babišových protikandidátů, kdyby se nechali nahnat do houfu a přijali jeho rétoriku, že si mají vybrat mezi sebou, s kým si to rozdá. To byla strategie Miloše Zemana,“ dodal Křivan.

Podle něj ještě většina lidí ani neví, koho bude volit. „To hlavní rozhodování v hlavách lidí nás čeká. K třídění dojde i během vzájemných setkáváních na přelomu roku. Setkávají se rodiny, máte různé večírky, mnoho lidí se setkává po dlouhé době. Lidé se intenzivně potkávají a prezidentské volby jsou přirozené téma k hovoru,“ dodal Křivan.

Volby nové hlavy státu, která se ujme funkce po Miloši Zemanovi, proběhnou 13. a 14. ledna. Původně se do nich hlásilo 21 kandidátů, ministerstvo vnitra však pustilo do voleb devět z nich. A to Babiše, Pavla, Nerudovou, Fischera, Hilšera, Josefa Středulu, Denisu Rohanovou, Tomáše Zimu a Jaroslava Baštu.