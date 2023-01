ON-LINE: Začaly prezidentské volby

Volební místnosti jsou v pátek otevřeny od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin.

Volebních okrsků je zhruba 15 tisíc, v sobotu ihned po uzavření místností se začnou sčítat hlasy. Výsledky by měly být známy do večera. Pokud žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu, postoupí dva nejúspěšnější kandidáti do druhého kola voleb, které by se případně konalo 27. a 28. ledna.