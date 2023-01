Před pěti lety se vrhla na Zemana. Teď nechce Babiše

„Měla jsem po Zemanovi velmi mnoho problémů a byla vyhozena z práce, protože se lidé báli, že jsem šílená a toužím jen po pozornosti, když jsem ukázala svoje prsa. Pro muže je v pořádku se ukázat bez trička, ale ne pro ženu. Někteří si mysleli, že je to sexuální akce, my jsme ale od anexe Krymu ve válce,“ řekla ve čtvrtek Právu Diash.

„Udělala bych to znovu. I po tom, co se na mě vrhlo pět mužů ze Zemanovy ochranky a snažili se mě položit, pak jsem měla problémy se zády. Byla jsem ve vaší zemi před pěti lety a teď tu máme proruského kandidáta Andreje Babiše,“ poznamenala.

Na Ukrajinu se nechystá vrátit, dokud válka neskončí. „Život uprchlíka je pro mě těžký, ale zvládnu to. Jiní lidé to ale nezvládají. Dospělí i děti jsou traumatizovaní, ztratili svůj domov. Nedokážete si představit, jaké to je. Evropští vůdci nedělají nic pro to, aby to zastavili, kromě vyjadřování soucitu a dodávání zbraní. Je tu velká pomoc od evropských lidí, ale ne od jejich vůdců,“ je nekompromisní Diash.