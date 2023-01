Janeček škrtl Pavla a na volební lístek dopsal sebe

„Jakékoli přípisy na vybraný volební lístek nevedou k neplatnosti hlasování do té míry, dokud je zřetelné, o kterého kandidáta jde. Jediná forma zneplatnění lístku je jeho úplné přetržení,“ řekl v rozhovoru pro deník Právo ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.

Janeček by navíc sám sebe stejně nemohl volit, a to z důvodů celkem logických. Do prezidentských voleb se původně přihlásilo 21 zájemců, z nich vnitro na základě řádné přihlášky připustilo devět. Janeček mezi nimi ke své smůle není, přihlášku totiž špatně vyplnil. Podnikatel si proti tomu podal stížnost, tu však Ústavní soud zamítl.