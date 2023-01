Abychom předešli nepříjemnostem! Ministerstvo ukázalo, jak taky může vypadat platný hlas

Pokud takový lístek vhodil do urny, nehlasoval ani hlas pro sebe, ani neodevzdal neplatný hlas, ale volil právě Pavla, což ocenili diskutující pod příspěvkem řadou uštěpačných komentářů.

Podobným činem vzbudil pozornost při zářijových volbách do Senátu šéf SPD Tomio Okamura. Ten tehdy vhodil do urny volební lístek s označením kandidáta TOP 09 Jiřího Růžičky poté, co jej podle svých slov přeškrtl a natrhl. I takto poničený lístek je však stále platný.