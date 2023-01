Ředitel odboru voleb: Do obálky jen jeden lístek

Jaká pravidla by měli lidé ve volebních místnostech dodržovat?

Se sadou hlasovacích lístků, které vám byly doručeny, přijdete do volební místnosti, která je ve vašem volebním okrsku. Případně pokud máte voličský průkaz, tak můžete do kterékoliv místnosti. Předáte komisi občanský průkaz nebo cestovní doklad, který musí být platný.

Komise vás vyhledá ve výpisu ze stálého seznamu voličů a zjistí, jestli u vás není nějaká poznámka, která by mohla vést k závěru, že nemůžete odvolit. Třeba vydání voličského průkazu, pokud ho s sebou nemáte.

Po kontrole je vám občanský průkaz vrácen a dána úřední obálka s razítkem. V případě, že nemáte s sebou sadu hlasovacích lístků, bude vám vydána i ta. Odeberete se za plentu, vyberete jeden konkrétní lístek, který vložíte do úřední obálky a tu pak vhodíte do volební schránky. A odcházíte.

Hilšer odešel Nově z debaty Prezidentské volby

Voličský průkaz je tedy potřeba vzít s sebou vždy? I když volím ve svém okrsku?

Týká se to i těch, kteří si třeba voličský průkaz vyžádali, ale nakonec mimo domovský okrsek neodcestovali. Stále mohou volit v domovském okrsku, ale i tak musí vzít s sebou průkaz. Komise má totiž poznamenáno, že mu byl vydán, a musí jim ho proto odevzdat, aby se zabránilo případnému dvojímu hlasování.

Na co si dát pozor, aby nebyl hlas neplatný?

Primárně je nutné vložit lístek do úřední obálky s razítkem, kterou vám vydá komise.

Předpokládá se, že s voličským průkazem bude až 100 tisíc voličů

Vložit do ní musíte jen jeden hlasovací lístek, jiné varianty nejsou. Někdy nemusí jít úplně dobře oddělit od sebe papíry, na kterých jsou hlasovací lístky vytištěny, takže je třeba soustředit se na to, že do obálky skutečně vkládáte jen jeden lístek. Kdyby jich bylo víc, tak je hlas neplatný. Lístek je možné přeložit, pokud by se vám do obálky špatně dával. Není to problém, pokud budou všechny údaje čitelné.

Ačkoliv se v tomto případě nic nekřížkuje, pokud někdo na hlasovací lístek dopíše nějaký vzkaz, i tak jeho hlas platí?

Pokud by vložil lístek s určitým kandidátem a na to doplnil větu „Tohoto nechci“, tak ho bohužel chce. Jakékoli přípisy na vybraný volební lístek nevedou k neplatnosti hlasování do té míry, dokud je zřetelné, o kterého kandidáta jde. Jediná forma zneplatnění lístku je jeho úplné přetržení.

Češi v zahraničí začali volit prezidenta, hlasují už v Jižní i Severní Americe Prezidentské volby

Co když někdo vhodí do urny jen lístek bez obálky?

Tak je neplatný. Stejně tak, pokud někdo vhodí zvlášť lístek a zvlášť obálku. Je to z důvodu, kdyby se tam někdo přihnal a vhodil tam třeba pět lístků. I prázdná obálka má formu neplatného hlasu a odkládá se stranou.

Josef Středula sice z voleb odstoupil, jeho lístek je ale stále součástí sady. Co když jeho hlas někdo omylem odevzdá, bere se jako neplatný?

Nezaznamenává se, podobně jako neplatný hlas. Zákon jednoznačně stanoví, že k hlasům pro tohoto kandidáta se nepřihlíží. Není to tak, že by teď měly okrskové komise odebírat jeho lístek ze sad, které jsou připraveny ve volebních místnostech. K tomu nedochází. Kvůli informovanosti je ale ve volební místnosti informace o jeho odstoupení a o tom, že k případným hlasům pro něj se nepřihlíží.

Co když někdo odstoupí ještě krátce před otevřením volebních místností? Lhůta pro vzdání se kandidatury vypršela ve čtvrtek ve 14 hodin.

Musí počítat s tím, že to už je trochu problém. Systém je nastaven tak, aby ze strany volebních orgánů mohlo být na takové rozhodnutí včas reagováno a mohla být zajištěna informovanost voličů. Ve chvíli, kdy se tak stane méně než 24 hodin před otevřením volebních místností, tak se na to nahlíží tak, jako by neodstoupil a normálně budou jeho hlasy započítávány. Zákon předpokládá, že ti, kteří prošli registračním řízením až do kandidatury, jsou si těchto konsekvencí vědomi.

Řekněte o sobě jen tři slova. Ne všichni kandidáti to zvládli Prezidentské volby

Máte informaci, kolik se letos vydalo voličských průkazů?

Přesnou statistiku ministerstvo vnitra nevede, protože není orgánem, který by vydával jednotlivé voličské průkazy. To dělají obecní úřady. Jelikož jsme ale pro letošní rok spustili možnost podávání žádostí prostřednictvím Portálu občana, který ministerstvo spravuje, tak víme, že prostřednictvím tohoto portálu bylo podáno 30 tisíc žádostí.

Samozřejmě to není jediná cesta, jak průkaz získat. Předpokládá se z historických dat, že s voličským průkazem budou desítky tisíc až možná 100 tisíc voličů. Není to ale nic, co bychom měli sofistikovaně ověřeno.

Zaznamenali jste problémy s jejich doručováním?

Jelikož se zasílají desítky tisíc průkazů, tak jsou to jednotky případů. Není to žádný systémový nebo hluboký problém. Když se na nás někdo obrátil, tak jsme se to snažili s úřady i poštou individuálně řešit.

Výsledek soudu Babišovi ve volbách nepomůže, shodují se politologové Domácí

Ve středu mohli nakažení covidem hlasovat z auta na zvláštních stanovištích. Kolika osob se to týkalo?

Odvíjí se to od množství lidí, kteří se do izolace dostali. Víme, že současná čísla, byť jsou vyšší než u jiných onemocnění, kde je nařízena izolace, tak nejsou nijak dramaticky vysoká a účast tomu odpovídá. V rámci celé republiky v tzv. volebních stanovištích odhlasovalo rovných 200 občanů.

Prezidentské volby 2023

První kolo pátek 13. ledna 14–22 hodin sobota 14. ledna 8–14 hodin postupují první dva nejúspěšnější Druhé kolo pátek 27. ledna 14–22 hodin sobota 28. ledna 8–14 hodin

Kandidáti podle vylosovaného čísla

2 Jaroslav Bašta 4 Petr Pavel 5 Tomáš Zima 6 Danuše Nerudová 7 Andrej Babiš 8 Karel Diviš 9 Marek Hilšer