Podle Pellegriniho by byl nejhorší pat

Předseda strany Hlas-sociální demokracie Peter Pellegrini připustil, že pokud by po volbách nastala patová situace, bylo by to velmi nebezpečné. „Všichni říkají, že pokud bude pat, budou předčasné volby, ale kdo ty volby vyhlásí?“ položil řečnickou otázku Pellegrini.

Projev Petera PellegrinihoVideo: Novinky