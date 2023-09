Volil jsem tak, aby se mé děti měly dobře. Na Slovensku vyhlížejí lepší budoucnost

Další žena se také přiznala, že věděla jistě, koho bude volit. „Koho jsem volila, neprozradím, ale věřím, že to bude krok do budoucnosti,“ uvedla žena.

„Chci, aby se moje děti měly dobře, takže jsem volil, doufám, správně. Doufám, že se ráno probudím do krásnějšího dne. Doufám, že bude lepší budoucnost,“ konstatoval muž, který nechtěl být konkrétní, co se týče výběru kandidáta.

„Volil jsem Fica a spol. I Československo bylo vždycky trošku vlevo. Toto, co tam je, nerozumí tomu, co je to liberální ekonomika. Na piedestal položili zisk a nic jiného. Slovensko na to není připravené,“ podotkl jiný volič.