Místopředseda Senátu Růžička, pro kterého hlasoval i Okamura, zatím vede

„Zda přeškrtnutí bylo, či nebylo vidět, musí posoudit volební komise. Ale protože jsou ty volby tajné, tak nikdo z nás se nedozví, jak to vlastně s mým hlasem dopadlo. Doufám, že to byl hlas neplatný,“ komentoval Okamura své páteční faux pas, za které si na sociálních sítích vysloužil notnou dávku posměchu.

„V případě, že by můj hlas byl započítáván, doufám, že to nebude ten rozhodující pro pana Růžičku,“ dodal.

Oba jsou obžalováni v kauze dotačního podvodu souvisejícího s farmou Čapí hnízdo. Nagyová by v případě vítězství získala s mandátem i imunitu, a soudní proces by se tak musel přerušit do doby, dokud by ji kolegové opět nevydali trestnímu stíhání.