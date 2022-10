Spolu a Piráti v klinči kvůli Čižinskému

Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) se sice domluvila na dalším postupu se STAN, ale vytvoření pražské koalice stále blokují piráti, kteří utvořili Alianci pro stabilitu s hnutím Jana Čižinského Praha sobě a nechtějí jednat bez něj. Trojkoalice Spolu ale Čižinského do koalice přibrat odmítá.

„K žádné dohodě nedošlo. Piráti se nepřipojili k myšlence vytvořit koalici na vládním půdorysu a zablokovali jednání,“ řekl novinářům po setkání, které trvalo zhruba dvě hodiny, lídr Spolu a kandidát na primátora Bohuslav Svoboda (ODS).

„Naším cílem byl vládní půdorys a byli jsme dnes připraveni uzavřít koaliční smlouvu. Bohužel jsme se od Pirátů dozvěděli, že takovou koalici nemají zájem uzavřít a preferují společenství s Prahou sobě,“ doplnil hlavní vyjednavač a místopředseda ODS Zdeněk Zajíček.

„Budeme hledat jiné varianty, které se nabízejí,“ uvedl Zajíček s tím, že Piráti mají stále otevřené dveře. „Kdyby během příštích dnů došlo ke změně jejich postoje, můžeme s nimi stále jednat,“ dodal Zajíček.

Ve středu se má pražské Spolu opět sejít se STAN, kteří mají vůli do koalice vstoupit. Dohromady však většinu v 65členném zastupitelstvu nedají.

Dosavadní pirátský primátor Zdeněk Hřib novinářům řekl, že Piráti budou vyjednávat o budoucí koalici už jen společně s Prahou sobě. „Opakovaně a v předstihu jsme jednoznačně koalici Spolu oznámili, že jednáme za Alianci pro stabilitu. Celostátní vláda je také složená ze všech demokratických subjektů, které jsou zastoupené ve Sněmovně, a my usilujeme o stabilní vládu, která vydrží celé čtyři roky,“ uvedl primátor.

Hřib připustil i to, že by jeho strana mohla být v dalším volebním období v opozici. „Nelpíme na žádných mocenských postech, opakovaně jsme avizovali, že například neusilujeme ani o pozici primátora. To znamená, je naprosto jednoznačné a jasné, že nám tady o žádné židličky nejde,“ řekl.

„Spolu z nesrozumitelných důvodů odmítá Prahu sobě, ačkoliv s nimi v předchozích dnech opakovaně jednali o programu, a dokonce je označovali za kompetentní,“ dodal.

Zástupci koalice Spolu dali ale najevo, že přes Prahu sobě takzvaně nejede vlak. „Stanoviska, názory a princip chápání demokracie jsou velmi odlišné od našich,“ podotkl Svoboda.

Zajíček zopakoval, že široká koalice s Prahou sobě by znamenala fakticky pokračování současné magistrátní vlády (v níž sedí vedle Pirátů a Prahy sobě také TOP 09, KDU-ČSL a STAN) pouze s účastí ODS.

„Daleko větší programovou shodu máme s Piráty než s Prahou sobě. Takhle bychom byli pouze přidáni do existující ko­alice. Nebyly by možné změny, které by Praha potřebovala,“ dodal Zajíček.

S hnutím ANO by to bylo o jediný hlas

Koalice Spolu zatím odmítá uzavřít spolupráci s hnutím ANO, s nímž by utvořila 33člennou křehkou koalici s většinou jediného hlasu. Pokud by se přidalo hnutí STAN, měla by taková koalice 38 hlasů. Koalice, která by kopírovala vládní půdorys, by měla 37 křesel.