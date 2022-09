Nový senátor Fiala: Chci více peněz na opravu krajských silnic

Rád bych se stal členem výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. To jsou věci, které mě zajímají, dopravě se věnuji dlouhodobě v krajské samosprávě. To je takové základní směřování.

A rád bych samozřejmě také pomohl, aby se zrealizoval vhodný dotační program pro dostupné bydlení, aby se obce nebály ho kvůli podmínkám čerpat. A také bych se rád zaměřil na to, aby měly kraje do budoucna jistotu financí na opravy a modernizace komunikací II. a III. tříd, protože si myslím, že tato oblast není od vzniku krajů dobře nastavená. Prostě, že na to chybí peníze.