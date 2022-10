Benda: Chci jít s Piráty, ti ale válčí. Na presumpci viny už fakt nepřistupuju

Jaká je situace? Vypadá to, že se vám čím dál tím méně chce do koalice s Piráty.

Já si to nemyslím. Je to s nimi ale komplikované. Před volbami jsem dal Právu rozhovor, ve kterém jsem řekl, že bych preferoval koalici na vládním půdorysu a nešel bych s Čižinským (Jan Čižinský, lídr Prahy sobě) a s ANO. Dva dny nato vyšly na pirátských fórech příspěvky, že šest z deseti našich kandidátů je pro ně nepřijatelných, každý z jiného důvodu. A tahle jejich válka s koalicí Spolu se vede stále.

Za mě platí, že chci tuto koalici (Spolu, Piráti a STAN), pokládám to za smysluplné z hlediska fungování města a státu. Nakonec ve Sněmovně s Piráty v koalici sedím. Ne vždy to jde hladce, ale umím si tím procházet. Zatím se mi zdá, že si pořád ještě neuvědomili, že nevyhráli volby. Zdeněk Hřib stále sní svůj sen o tom, že bude pokračovat jako primátor.

Vždycky když jim položíme otázku, jestli respektují výsledek voleb a to, že primátor bude lídr nejsilnější strany, tak odpovědí na jinou otázku, kterou jim nikdo nekladl. Například na to, jestli je trestní stíhání překážkou k tomu sedět s někým v radě. To pokládám za mimořádně falešné: v Libereckém kraji sedí Piráti s hejtmanem Martinem Půtou, který je také trestně stíhán. Oba případy jsou dost absurdní.

Já jsem případ Jana Wolfa nestudoval, studovala ho Hana Kordová Marvanová, která je právnička, a ta říkala, že je to úplná blbost. (Lidovec Wolf je obžalovaný ve starší kauze rozdělování sportovních dotací na magistrátu - pozn. red.)

I tak v politice platí presumpce viny. Proč se vlastně Wolfa tak držíte?

Na presumpci viny už fakt nepřistupuju. Slávek Svoboda (Bohuslav Svoboda z ODS, kandidát SPOLU na primátora) byl v kauze Opencard osm let stíhaný, aby od třetího roku všichni věděli, že je to pitomost. Speciálně v těchto komunálních věcech a hlasování v kolektivních orgánech odmítám na presumpci viny přistoupit. To není, jako když někoho chytnete s balíkem peněz nebo s nožem v ruce. To, z čeho viní Wolfa, je úplně absurdní.

Ale já si myslím, že náš spor vůbec není o Wolfovi nebo o jeho trestním stíhání, ale o tom, že Piráti odmítají odpovědět na jednoduché otázky: Respektujete výsledek voleb? Bude primátorem Bohuslav Svoboda jakožto lídr nejsilnější strany?

(Zdeněk Hřib v úterý prohlásil, že Piráti už na předchozím jednání jasně řekli, že jsou otevřeni jednání o variantě, že bude Svoboda primátorem. Vadí jim jen trestně stíhaný Wolf - pozn. red.)

Vylučuji, že by se koalice SPOLU v Praze rozpadla. Marek Benda

Mluví se i o tom, že by se od SPOLU mohla odtrhnout TOP 09 a udělat koalici s Piráty, STAN a Prahou sobě, tedy tu, co v uplynulém volebním období. Hlasy by na to měli.

To se neříká, to píše Jan Čižinský na své sociální sítě. Je to jeho sen, který pokládám za naprosto vyloučený. Nějaké kroky v této věci už podnikl a všichni ho poslali do háje. Vylučuji, že by se koalice SPOLU v Praze rozpadla.

Chtějí koalici s Piráty i jiní členové pražské ODS než vy? U některých ten pocit nemám.

V pondělí proběhl klub za plné účasti koalice SPOLU a usnesl se naprosto jednoznačně, že pokračujeme v původním projektu a pokusíme se sestavit radu na půdorysu vládní koalice.

Z jednání s ANO jste ale vycházeli podstatně optimističtější než z jednání s Piráty.

To asi ano, protože jsme s ANO byli čtyři roky v opozici. Míra porozumění a míra náhledu na to, jaké věci se nám v Praze zdají nefunkční, jsou podobné. Kdežto bývalá koalice vždy přijde na jednání a říká, že všechno funguje bezvadně a že dostali tolik a tolik hlasů. Zapomínají, že po minulých volbách nás jako vítěze voleb obešli. My ale říkáme, že jsme kandidovali z opozice s tím, že chceme něco v Praze změnit. Že není možné, aby tu proběhl další Dozimetr.

Neznamená to, že jste přece jen blíž koalici s ANO?

Myslím, že nejsme. Já bych chtěl koalici na vládním půdorysu, pokud si Zdeněk Hřib dokáže uvědomit, že už pražským primátorem nebude.

Kdy tipujete, že už by Praha mohla mít svoji vládu?