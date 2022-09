Kandiduje v 89 letech. Chce zachránit obci les

Ačkoli je Františku Hatinovi 89 let, kandiduje do podzimních komunálních voleb. Vstoupil ale do poněkud bizarního uskupení Za záchranu obecního lesa, které vzniklo v Sebečicích na Rokycansku. „Původně jsem už do politiky jít nechtěl, ale nakonec mě přemluvili,“ zdůvodnil Právu senior.

Foto: Klára Mrázová Františku Hatinovi ze Sebečic je 89 let.