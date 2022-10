Piráti v Praze neustoupí. Vyjednávání se Spolu je zřejmě u konce

„Klub zastupitelů Piráti trvá na platnosti principu, že jeho zástupci nemohou zasednout v Radě hl. m. Prahy, pokud by v ní zároveň byli trestně stíhaní lidé, a to po celou dobu volebního období a bez ohledu na stranickou příslušnost,“ sdělila rozhodnutí pražských Pirátů mluvčí strany Martina Vacková.

V Praze v komunálních volbách zvítězila koalice Spolu složená z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, druhé skončilo ANO a třetí Piráti.

Lídr Spolu ihned po volbách oznámil, že se bude snažit napodobit v Praze vládní koalici, tedy spojení Spolu, Pirátů a hnutí STAN, o což se snažil. Uzavření dohody však od voleb komplikují personální požadavky Pirátů, na které z principu Spolu odmítá přistupovat.

Ačkoliv nyní Piráti uvedli, že se „nejedná o záležitost namířenou proti jednotlivcům, ale o obecný princip zdravé a slušné politiky“, tak jim dlouhodobě vadí případná přítomnost trestně stíhaného zastupitele Jana Wolfa ze Spolu v městské radě.

Nelíbí se jim ani souběh funkcí poslance Bohuslava Svobody, který je kandidátem Spolu na primátora.

V pondělí v době, kdy Piráti závěry svého jednomyslného usnesení odeslali formou SMS zástupcům koalice, tak člen vyjednávacího týmu Spolu Zdeněk Zajíček v podcastu PoliTalk pro Novinky nastínil, že pokud Piráti neustoupí z těchto podmínek, tak s nimi Spolu přestane o budoucím uspořádání vedení Prahy jednat.

„V tuhle chvíli to tak vypadá. Je to věc, která se dá těžko překonat. Snažíme se, aby se zamysleli nad podmínkami, které si oni stanovují - tedy jestli je fér, aby je stanovovali ostatním,“ reagoval Zajíček na dotaz, zda to tedy znamená, že se v takovém případě nedohodnou.

„Nemáme na tom, co říkáme a jak jednáme, co měnit. My si žádné podmínky neklademe,“ doplnil.

To by mohlo znamenat, že se pozornost Spolu obrátí k druhému na pásce, a to hnutí ANO, s nímž v uplynulém volebním období seděla ODS v magistrátní opozici.

Lídři Svoboda a Patrik Nacher z ANO se dlouhodobě netají tím, že si rozumí. Toto spojení by se však příliš nezamlouvalo stranám na vládní úrovni, kde je ANO v opozici. Spolu a ANO by v pětašedesátičlenném zastupitelstvu mělo 33 hlasů.