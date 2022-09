Senátní volby: krize nahrává ANO, poslední šance ČSSD

Podle politologů by si mohlo hnutí ANO polepšit, ale ne závratně. „Je docela pravděpodobné, že se klub ANO rozroste. Za celou éru, co ANO kandidovalo do Senátu, bylo vládní stranou. Teď mu situace dost přeje. To, co dříve nastávalo, že se proti ANO voliči mezi prvním a druhým kolem voleb spojovali, se teď v takové míře dít nemusí,“ řekl Právu politolog z Masarykovy univerzity Lubomír Kopeček.