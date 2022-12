Zemřel první a zatím poslední polský kosmonaut

Zemřel Miroslaw Hermaszewski, první a dosud jediný Polák, který letěl do vesmíru, oznámila polská média s odvoláním na pozůstalé. Hermaszewski, který podnikl let do kosmu v létě 1978, zemřel v pondělí ve věku 81 let v jedné z varšavských nemocnic.

Foto: Josef Zajíc Miroslaw Hermaszewski (vlevo) se v roce 2019 zúčastnil spolu s čs. kosmonautem Vladimírem Remkem besedy v moravskoslezských Bolaticích (archivní foto).