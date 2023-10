Zdicí robot měl na stavbě v Šumperku světovou premiéru

„Stojíme na prahu budoucnosti stavebnictví, kde hlavní roli převezme pokračující digitalizace. Dostali jsme se do fáze, kdy poprvé zkoušíme skvělé schopnosti robota v praxi. Výsledkem by měla být stavba, co bude udávat směr, kterým se stavebnictví vydá,“ řekl Právu jednatel a komerční ředitel společnosti Wienerberger Petr Magda.