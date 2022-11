Zaparkování na orbitě dvě hodiny po startu. Čínská loď překonala rekord Sojuzu

Nákladní loď vyrazila k vesmírné stanici 12 dní poté, co se k ní připojil poslední modul. Skončilo tím budování stanice, která vzniká bez pomoci jiných států.

Čína se nyní chystá na další krok, kterým bude výměna posádky stanice Tchien-kung. Ještě do konce měsíce by měla odstartovat loď Šen-čou 15 se třemi astronauty - ti se připojí ke třem současným obyvatelům stanice, dvěma mužům a jedné ženě. Nové osazenstvo má na oběžné dráze zůstat zhruba šest měsíců, jejich předchůdci by se měli na Zemi vrátit v prosinci.