Vysvědčení u přijímaček na střední bude nepovinné

Podle něj by se na vliv známkování nemělo zapomínat. „Trochu se to v diskusi posouvá do polohy, že známky jsou zlo, které ničí životy žáků. Podle mě by se hodnotit nějak mělo, a že je na konci známka, považuji za legitimní. Také by k tomu ­ovšem měla být zpětná vazba,“ podotkl.