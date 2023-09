Přes 9000 maturantů se potýká s podzimním termínem zkoušky

Na jednotné přijímací zkoušky budou mít uchazeči o středoškolské studium v roce 2024 dva pokusy, i když by zřejmě mohli podávat tři přihlášky. Pokud zákonodárci schválí změnu zákona, mohli by přihlášky posílat elektronickou cestou. Nyní mohou mít žáci v prvním kole přijímacího řízení dvě přihlášky, a to v papírové formě.