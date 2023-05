Vysokoškolákům zdraží ubytování na kolejích

Ke zdražení cen za ubytování studentů na kolejích v řádu procent přistoupí od července, nejpozději od září, hned několik univerzit a vysokých škol v Česku. Důvody jsou všude stejné: zvyšující se náklady na provoz. A to ještě nikde neuvažují, že by do cen započítali zvýšení DPH za ubytování z 10 na 21 procent, jak o této variantě mluví ministerstvo financí.

Foto: Pavel Karban, Právo Kvůli zvyšujícím se nákladům se ubytování na kolejích zdraží (ilustrační foto).