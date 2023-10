Vysoké školy mají dostat příští rok navíc 1,3 miliardy korun

Na senátním veřejném slyšení, jehož tématem byly problémy financování vysokého školství v ČR, to v pondělí sdělila vrchní ředitelka ministerské sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Radka Wildová.

Ministerstvo v rámci institucionálního okruhu přidalo vysokým školám podle Wildové vnitřní restrukturalizací 930 milionů Kč v položkách fixní a výkonová část, prostředky na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace vzrostly o 387 milionů korun. „Je to maximum možného v této chvíli,“ uvedla Wildová.

Podotkl ale, že ve hře jsou ještě nespotřebované výdaje z minulých let. Situace by se podle náměstka měla zlepšit od roku 2025, kdy chce ministerstvo zároveň začít měnit systém financování z poloviny 90. let.