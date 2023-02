Vědci v Brně vypěstovali světově první maso na bázi mikrořas

Nenápadná laboratoř v prostorách Mendelovy univerzity v Brně a v ní ještě nenápadnější tým. I přesto má parta vědců ze startupu za sebou další milník. Poté, co vyrobili kultivační médium bez použití zvířecích produktů na bázi mikrořas, nyní představili první prototyp tohoto typu kultivovaného masa na světě.

Prototyp karbanátku kombinuje 75 procent vepřových buněk a 25 procent buněk mikrořas, přičemž poměr lze podle potřeby měnit. Tým brněnských vědců maso kultivoval po dobu 10 týdnů. Laboratoře v brněnské univerzitě si startup pronajímá, v budoucnu by se ale vědci chtěli přesunout do vlastních prostor.

„Prvotní, co potřebujeme k vypěstování kultivovaného masa, je zdroj buněk. Možností je celá řada. Buď vezmete kousek svalu, což znamená, že použijete biopsii, nebo používáte primární buňky ze zvířat a musíte jim vytvořit prostředí, v kterém rády rostou,“ vysvětlil Novinkám majitel startupu Roman Lauš.

Buňky musí nejen správně růst, ale také se správně dělit do svalů a do tuků. „Tím pádem, když se vám to podaří, získáváte základní materiál pro stavbu masa,“ dodal Lauš.