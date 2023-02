Tři až pět korun za PET či plechovku? Řetězce jsou pro zálohování

Autoři analýzy navrhli výši zálohy tři až pět korun na obal, aby to působilo na lidi motivačně. Tedy aby obaly vraceli do obchodu a nevyhazovali je i přes zálohu do koše. Lidé by si rovněž museli zvyknout na to, že při vracení musejí být plastové lahve i plechovky neporušené, aby je přijaly vratné automaty, že by je tedy neměli sešlapávat, jak jsou teď většinou navyklí.