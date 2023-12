Univerzity: Umělá inteligence je užitečná, musí se k ní ale přistupovat kriticky

Na VŠCHT není použití asistenčních nástrojů při tvorbě textů zakázané. Studenti nemusejí podklady připravené umělou inteligencí ani přímo citovat, protože nejsou považované za původní dílo. Pokud ale nástroje AI využijí, musejí v práci zmínit, o jaké nástroje se jedná a v jakém rozsahu je použili.

Univerzita uvedla, že veškeré texty vytvořené softwarovými nástroji jsou pouze podklady, za jejichž použití plně a bezvýhradně odpovídá student, který informace zpracovává.

Na VŠCHT jsou závěrečné práce primárně experimentální. Studenti musejí v laboratořích připravit experimenty, jejichž data následně interpretují. S odečtem dat a hlídáním experimentů studentům jazykové modely podle mluvčího VŠCHT Michala Janovského příliš nepomohou.

Něco, co AI nedokáže

„Jsme technickou školou a AI samozřejmě využíváme, považujeme ji rozhodně za nápomocný nástroj, navíc jsme zatím její zneužití při vzniku studentských prací nezaznamenali,“ sdělila Kateřina Veselá z ČVUT.

V přístupu k využití AI podle ní záleží na jednotlivých fakultách. Obecně podle Veselé platí, že pokud uvede student mezi zdroji umělou inteligenci a řádně označí části práce, které vytvořila, je to v pořádku. Pokud by AI jako zdroj neoznačil, bylo by to možné na základně disciplinárního řádu ČVUT hodnotit jako disciplinární přestupek.

O zrušení bakalářských prací na ČVUT podle Veselé neuvažují. Práce by podle pravidel univerzity měla zahrnovat něco, co by umělá inteligence nedokázala vytvořit, např. autorské konstrukční úlohy.

Možný problém u prací, které mají charakter rešerše

Na Univerzitě Karlově (UK) se o otázce bakalářských prací intenzivně jedná, zároveň ale záleží na daném studijním programu, uvedl mluvčí školy Václav Hájek. V některých je součástí práce experimentální činnost, kterou AI nenahradí.

O problematice AI se podle Hájka diskutuje především u prací, které mají charakter rešerší. Záležet bude především na názorech garantů studijních programů. Jedním z možných řešení je podle mluvčího zadávat takové práce, které budou pro AI obtížně zvládnutelné.

Fakulta VŠE ruší bakalářky

Web E15 minulý týden upozornil, že Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické (VŠE) nahradí bakalářskou práci projekty zaměřenými na aplikaci vědomostí v praxi. Týkat se to bude studentů, kteří nastoupí v příštím akademickém roce.

Plošně vyžadovaná písemná práce podle vedení fakulty i kvůli rozvoji generativní umělé inteligence postrádá smysl.

Univerzity studenty také upozorňují na rizika, která jsou s AI spojená. Těmi hlavními jsou nekritické přijímaní informací a neověřování dat. Podle kolegia rektorky UK Mileny Králíčkové by používání nástrojů AI mělo být doplňkové a nemělo by nahrazovat vlastní myšlení a práci. Učitelé by zároveň měli formulovat podmínky, za kterých budou považovat využití AI za vhodné při studiu, domácí přípravě či tvorbě písemných prací.

Nedávno jsme navíc informovali, že kupříkladu ChatGPT nebo jiné nástroje umělé inteligence nově mohou při psaní bakalářských, diplomových či jiných odborných prací používat právě i někteří i vysokoškolští studenti. K přelomovému kroku se od aktuálního akademického roku odhodlala třeba Technická univerzita v Liberci.

