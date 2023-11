Hraničí to se závislostí. Zákaz umělé inteligence lidé v práci obcházejí

Právě kvůli sběru dat od uživatelů čelila společnost OpenAI velké kritice. Například Itálie to uvedla jako hlavní důvod – společně s nedostatečnou kontrolou věku uživatelů – k zablokování služby v zemi, ke kterému došlo letos začátkem dubna. Opět zprovoznit chatovacího robota v této jihoevropské zemi se podařilo až v květnu.

Stalo se tak poté, co ChatGPT dostal anonymní režim, který už dotazy uživatelů vůbec neukládá.

Jenže spousta zaměstnanců tuto technologii zbožňuje natolik, že si na ni vypěstovali přímo závislost, jak poukázala stanice BBC . „Jsou to praktické nástroje, které usnadňují život. Vezměte si takovou agregaci obsahu – místo abyste se probírali několika zdroji a našli jen nepřehledné organizační zásady, ChatGPT vám dokáže během chvilky dodat užitečný první návrh,“ řekl Bryan Hancock ze společnosti McKinsey & Co. sídlící ve Washingtonu.

Obchodní konzultant Matt z Berlína a jeho kolega byli na pracovišti mezi prvními, kteří ChatGPT objevili, a to jen pár týdnů po jeho vydání. Podle jeho slov jim tento chatbot změnil práci přes noc. „Bylo to jako objevit nějaký cheat ve videohře,“ svěřil se Matt serveru BBC.

„Položil jsem opravdu technickou otázku ze své doktorské práce a program mi dal odpověď, na kterou by nikdo bez konzultace s lidmi, kteří mají velmi specifické odborné znalosti, nepřišel. Hned jsem věděl, že tohle úplně změní pravidla hry,“ dodal.

Každodenní úkoly v jeho svižném pracovním prostředí – jako je vyhledávání vědeckých témat, shromažďování zdrojů či vytváření důkladných prezentací pro klienty – se najednou staly hračkou. Mělo to jediný háček: Matt s kolegou museli držet používání ChatGPT pěkně pod pokličkou. Nástroj otevírali potají, hlavně ve dnech, kdy pracovali z domova.

„Proti kolegům jsme měli výraznou konkurenční výhodu – práci jsme odevzdávali mnohem rychleji a oni nechápali, jak je to možné. Na našeho vedoucího to udělalo velký dojem a o našem výkonu hovořil i s vyšším managementem,“ uvedl Matt.

Ale i tehdy, když firmy umělou inteligenci na pracovišti nezakazují, mohou zaměstnanci chtít její používání raději skrývat před kolegy. „Kolem AI zatím nemáme zavedené normy – ale na první pohled to může vypadat, že vlastně připouštíte, že ve své práci nejste až tak dobří, když za vás řadu vašich pracovních úkonů dělá stroj,“ konstatoval Simon Johnson, vedoucí oddělení pro globální ekonomii a management na MIT Sloan School of Management v americkém Massachusetts. A dodal: „Je jen přirozené, že to lidé chtějí skrývat.“