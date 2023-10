AI může psát diplomové práce, svolili v Liberci

„Směrnice se k používání AI staví pozitivně. Akceptujeme a podporujeme to. Připadá nám kontraproduktivní to zakazovat nebo omezovat. Naopak je podle nás spíše žádoucí, aby absolvent vysokoškolského studia uměl s těmito věcmi pracovat,“ potvrdil Právu prorektor Technické univerzity v Liberci Pavel Satrapa.

„Směrnice je obecně zaměřená v duchu: Používejte to podle vlastního uvážení. Zároveň ale máme za to, že je potřeba nastavit pravidla, aby studium bylo pro všechny stále férové,“ dodává. Jedním z nejdůležitějších pravidel nové směrnice je podle prorektora univerzity to, že za výslednou práci, a především za její správnost, odpovídá vždy autor.